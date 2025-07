O Castelo de Leiria recebe entre julho e agosto três espetáculos do CriaJazz, festival que se dedica ao novo jazz e outras sonoridades que vai para a sexta edição.

Iniciativa do grupo O Nariz Teatro, o CriaJazz leva a Leiria “o melhor do jazz contemporâneo e abre espaço para novas sonoridades, aproximando o público de estilos e experiências musicais diversificadas”, antecipa a organização.

Esta edição do festival arranca no dia 27 de julho, a partir das 19h00, com atuação do Murat Project, que junta o italiano Mario Loi e o espanhol Mario Pousada.

Os dois multi-instrumentistas vão apresentar composições originais e de outros autores, com uma sonoridade muito própria, cruzando temas de raiz mediterrânea e étnica em contexto de música moderna e jazz.

Em Leiria, Murat Project vai colocar em diálogo instrumentos como o bouzouki da Grécia, o out do Médio Oriente, o saz da Ásia Central, a guitarra flamenca ou a mandola de Itália.

O festival prossegue no dia 3 de agosto, com atuação do Murraças/Vieira Quarteto, que mistura rock, funk e jazz num repertório de composições originais composto pelo guitarrista Zé Vieira e pelo saxofonista André Murraças.

Também no Castelo de Leiria atua André Júlio Turquesa no dia 10 de agosto. A encerrar o CriaJazz, o cantautor e multi-instrumentista apresenta o novo álbum “Disco de reclamações”.

Para O Nariz Teatro, “cada uma destas iniciativas é uma celebração única da vida, das artes e da riqueza cultural”, servindo o festival para “reforçar o compromisso do grupo com a comunidade e com a inovação artística”.

O festival está integrado nas comemorações dos 30 anos de O Nariz Teatro.