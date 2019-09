Com uma produção suportada por uma exatidão histórica e paixão pelo detalhe, bem patente no guarda-roupa, caracterização, design de produção, entre outros, a narrativa é perfumada e acompanhada com elegância pela câmara do realizador Michael Engler, que capta os atores em perfeita dança de movimentos, citações e correria.

Não há tempo a perder pelos corredores, enquanto a azáfama toma o seu lugar, abraçando toda a teia de relações guiada pela economia de diálogos e precisão de Julian Fellowes.

A versão cinematográfica que agora estreia é a epítome de tudo o que conhecemos da série: o maquiavelismo "one liner" de Violet Crawley (Maggie Smith) que nunca reconhece a derrota; as indecisões de Lady Mary (Michelle Dockery); a dúvida sobre o impulso político de Tom Branson (Allen Leech); a rebeldia de Bates (Brendan Coyle) e Anna (Joanne Froggatt) e o orgulho da equipa de Mr. Carson (Jim Carter), que não se escusa de fazer frente aos emproados serviçais da família real; a contínua descoberta homossexual de Thomas Barrow (Robert James-Collier); a alegria tonta de Molesley (Kevin Doyle), que se irá desgraçar em frente da família real.

É claro que num filme com mais de duas dezenas de papéis, se iria sempre sentir um apressar de eventos, e este acaba por se desenrolar como dois episódios da série unidos. Como devido, já que o filme é para os fãs: as nossas personagens não são apresentadas e a sua índole é traçada em curtos traços, servindo para fazer avançar o argumento e dar-nos oportunidade de vivermos de novo neste microcosmo de código peculiar.

Quatro anos volvidos o final da série, a viagem de "Downton Abbey" tem aqui o seu verdadeiro final com decoro, decência, pompa e circunstância e, mais do que tudo, respeito e agradecimento aos seus (muitos) admiradores.

"O Terramoto": nos cinemas a 12 de setembro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: