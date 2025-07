A estreia nacional do Red Bull SoundClash está marcada para o próximo dia 15 de novembro e promete agitar o Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, com uma batalha musical inédita entre duas das vozes mais promissoras da nova geração da música lusófona: Bárbara Tinoco e Nenny.

Separadas por palcos opostos, as artistas vão enfrentar-se num duelo artístico onde o público assume o papel de júri. Ao longo de várias rondas, cada performance será avaliada em tempo real através de um sonómetro oficial que medirá a intensidade dos aplausos. No final, apenas uma sairá vencedora desta competição vibrante, onde talento, criatividade e energia serão postos à prova.

A apresentação estará a cargo de Carlão, que será o anfitrião da noite. Além dos momentos protagonizados por Tinoco e Nenny, estão prometidas várias surpresas e convidados especiais que ajudarão a elevar a fasquia de um espetáculo que promete ser inesquecível.

Um fenómeno global com raízes jamaicanas

O conceito do SoundClash nasceu nas ruas de Kingston, na Jamaica dos anos 50, quando os sound systems disputavam a atenção do público com seleções musicais explosivas e sistemas sonoros de alta potência. Inspirado por essa energia e espírito de rivalidade criativa, o Red Bull SoundClash tem percorrido o mundo nos últimos 20 anos, somando mais de 120 eventos em 39 países e cinco continentes.

Internacionalmente, são muitos os artistas da primeira linha que já participaram neste desafio: Snoop Dogg, Erykah Badu, Paul Wall, Ludacris, Rico Nasty, Mike Posner e Danny Boy são apenas alguns dos nomes.

Os bilhetes para o evento, que decorrerá no dia 15 de novembro pelas 21 horas, já estão disponíveis online e nos locais habituais.