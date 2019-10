Cumberbatch e Shannon interpretam esta luta com nobreza e sofrimento, ombreando-se nas tragédias e sonhos, mas distinguindo-se na seriedade, onde Cumberbatch como Edison é um arrogante narcisista, e Shannon, o austero e subtil Westinghouse, que só se torna mais exuberante quando é acusado publicamente que a sua corrente põe as vidas em perigo.

Ao seu redor, Nicholas Hoult explora as fraquezas socias e económicas do extravagante Tesla; Tom Holland é Samuel Insull, o lacaio de serviço de Edison; e Katherine Waterston, a mulher por trás do homem, que como Marguerite, a esposa de Westinghouse, marca todas as cenas com suporte e determinação.

Com este elenco, o realizador Alfonso Gomez-Rejon pouco necessitava de fazer para conseguir criar um filme-modelo para os Óscares. Mas um argumento denso e uma veia demasiado inventiva, deixam esta película á beira de um choque eléctrico.

Movimentos de câmara irrequietos quase nauseantes, edição nervosa, ângulos inesperados e cenas em "split-screen" que quebram o "momentum", são vários exemplos explorados por quem quis recriar o tom mágico-realista de Terry Gilliam, mas também se perdeu no uso do "lens-flare" e no uso agressivo da banda sonora de Danny Bensi e Saunder Jurriaans.

A acrescentar à impossibilidade de triunfo deste projecto, "Guerra das Correntes" também sofreu com a pressão do produtor Harvey Weistein, que ordenou que fosse terminado à pressa, de forma a ser exibido em 2017, no Festival de Toronto.

Desde então, Gomez-Rejon procurou dar unidade e a sua assinatura, com cinco cenas adicionadas e dez minutos entretanto cortados. Infelizmente, pouco lhe valeu o uso de uma nova corrente criativa.

"Guerra das Correntes": nos cinemas a 10 de outubro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: