A programação Panorama foi apresentada na sexta-feira pelo diretor artístico, Nuno Gonçalves (músico dos The Gift), que disse à agência Lusa “tentar fazer uma casa que case com tudo e que case com todos”.

Para isso o diretor artístico apostou em “montar, em tempo recorde” uma programação para atrair diversas tipologias de público a Alcobaça, no distrito de Leiria.

“Sabemos que uma linha artística e editorial, num edifício e num equipamento destes, demora o seu tempo a cimentar-se”, disse Nuno Gonçalves, explicando a aposta, por um lado, em eventos que levem a Alcobaça “diferentes tipos de públicos” e sejam, por outro lado, “uma boa promoção” do espaço, no seu primeiro ano de funcionamento.

A programação, que tem início este sábado com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, tem como pontos fortes o arranque nacional da digressão de Seu Jorge, no dia 9 de agosto, espetáculos como o concerto de Tim, "Canta-me Histórias" (a 7 de junho) e ainda ainda o funk do artista brasileiro MC Kevin.

Do projeto infantil Miss Cindy à dupla Lon3r Johny & Profjam, outras propostas irão passar pelo Panorama, onde à música se juntarão eventos desportivos, como o Campeonato Nacional Skate (em outubro) e a pista de gelo que assinalará a quadra natalícia.

No que toca a novidades, o diretor artístico do multiusos destaca “o primeiro grande festival de humor de Alcobaça”, que terá lugar entre 21 e 23 de novembro e que levará à cidade humoristas como Joana Marques, Pedro Teixeira da Mota, Luís Franco Bastos e, a fechar, a transmissão em direto do programa “Isto é Gozar com quem trabalha”, com Ricardo Araújo Pereira.

Outra novidade será “a primeira grande maratona de bandas”, em colaboração com a Antena 3. Na prática, serão “dois palcos, um em frente ao outro, durante 12 horas com transmissão em direto”, e as atuações das bandas já confirmadas Linda Martini, Máquina, X-Wife, Plastic People, Them Flying Monkeys, Valter Lobo, Cat Soup, Evaya e Yakusa.

Na lista caberão ainda concertos de jazz (com Carlos Bica Quarteto e Mário Laginha a tocar "Carlos Paredes"), o coro de Natal da Rádio Comercial, exposições económicas e empresariais - algo muito importante, "porque sabemos que Portugal é um paraíso para que vários eventos, incluindo congressos e reuniões empresariais que o Panorama quer atrair".

O Panorama resulta da requalificação do anterior pavilhão de feiras e exposições, o MercoAlcobaça, num pavilhão multiusos com capacidade para receber feiras, congressos, concertos e eventos desportivos.

Esta requalificação representou um investimento de 4,7 milhões de euros comparticipados em 85% ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), para responder a um espaço com 5.000 metros quadrados de área coberta, que inclui uma sala principal com 2.000 metros quadrados e uma secundária com 700 metros quadrados.

O espaço é ainda dotado de áreas técnicas, zona para artistas e atletas, salas de reuniões, um auditório com 100 lugares e um restaurante.