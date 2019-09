No centro deste universo pagão, Aster coloca a actriz Florence Pugh como veículo de absorção do legado cultural, onde, enquanto Dani, se afasta das suas raízes e da interpretação cristã do luto, para ser elevada pelas celebrações arcaicas e integrada numa nova família, como a sua matriarca. Projetando os seus novos sentimentos, outrora reprimidos pela dor, afasta-se de quem se prende e tem a sua catarse.

Complementando a energia da actriz inglesa, a banda sonora de The Haxan Cloack é dissonante e atonal, e consegue, através de instrumentos nórdicos e drones instigantes, transportar-nos para um certo psicadelismo horrífico. E é este o grande objectivo de Ari Aster: mais do que criar empatia com as personagens, são várias as vezes (até reforçadas por efeitos especiais), que as cenas são distorcidas e compostas para nos criar náusea e desorientação. Os céus são brilhantes, a terra verdejante, os templos de cores garridas e as belas coroas de flores no topo da cabeça rodopiam até cair.

Denso, repleto de elementos ominosos e easter eggs ocultos, "Midsommar" é um filme estridentemente iluminado onde a luz amplifica o que não queremos ver. O que poderia estar escondido está, afinal, mesmo à nossa frente. Nós é que optámos por não acreditar.

"Midsommar": nos cinemas a 26 de setembro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: