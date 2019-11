Será que vale a pena matutar o porquê de Hollywood continuar a persistir em obras do calibre de “Midway”? O presunçoso documentário-propagandista bélico vencido pelo CGI que descarta qualquer veia humana e emocional e sobretudo tom crítico ao cenário geopolítico evidenciado?

Claro que não. Esse tipo de reflexões não faz sentido numa indústria que anseia captar a nostalgia (seja a nível material, seja a nível de formal) e a mensagem definida por razões comerciais.

O resultado é mesmo este, “Midway”, que deveria restaurar a fé no "ex senhor blockbuster" Roland Emmerich (“O Dia da Independência”, “2012”), mas é pólvora que não arde, apenas intensifica as velhas manias de um cinema que não tem importância para as novas audiências, muito menos para as mais experientes.

Isso é tão evidente que Pearl Harbor, o grande fracasso militar dos EUA de 7 de dezembro de 1941, é apenas descrito neste cinema como uma via direta para uma retaliação, uma espécie de mensagem motivacional para o ego de um país que então se mantinha neutro perante as atrocidades da Segunda Guerra Mundial na Europa e Ásia.

"Midway” repesca a homónima batalha do Pacífico que, após esse fatídico ataque à Marinha no Havai, ditou a alteração do rumo do conflito entre os norte-americanos e os japoneses que todos sabemos como acabou. É o pretexto para expor patriotismo cego, coletânea de condecorações e pirotecnia salta-pocinhas sem desenvolvimento alguns das suas personagens… perdão, figuras pedagógicas e estereotipadas (com cabeças de cartaz para justificar um informativo "power point" final).