“Nouvelle Vague”, do realizador norte-americano Richard Linklater, vai abrir a Festa do Cinema Francês, em outubro, em Lisboa, num ano em que esta mostra tem uma nova direção artística, foi hoje anunciado.

“Nouvelle Vague”, exibido em maio passado no Festival de Cinema de Cannes, terá antestreia nacional a 2 de outubro no Cinema São Jorge, em Lisboa, na abertura oficial da Festa do Cinema Francês.

Este ano, pela primeira vez, este festival dedicado ao cinema francófono decorrerá praticamente em simultâneo em Lisboa e no Porto, uma vez que nesta cidade a programação acontecerá de 3 a 10 de outubro. Em Coimbra, estará entre os dias 8 e 11 de outubro.

Em “Nouvelle Vague”, Richard Linklater recria a produção e rodagem de “O Acossado”, um clássico de modernidade do cinema francês, filmado por Jean-Luc Godard no verão de 1959, com Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo.

“Mais do que um retrato de um homem e da sua arte, Richard Linklater retratou toda uma geração de realizadores e reaviva o espírito que marcou uma época prolífica do cinema, simbolizada pela liberdade de expressão, improvisação e pelo apego à poesia do quotidiano”, descreveu o Festival de Cinema de Cannes.

A 26.ª edição da Festa do Cinema Francês, que em Lisboa acontece de 2 a 12 de outubro, fica marcado por uma nova direção artística, a cargo da programadora Anne Delseth, que já trabalhou nos festivais de Cannes, Locarno e Marraquexe.

Este ano, o festival terá uma secção competitiva para primeiras e segundas obras, vai promover um encontro profissional de coprodução luso-francófona e acolher uma nova edição do evento “Do Filme à Série”.

No Porto, o festival concentrar-se-á no Batalha Centro de Cinema e no Cinema Trindade, terá uma nova secção competitiva e um prémio do público.

Depois de Lisboa e do Porto, a Festa do Cinema Francês vai percorrer outras cidades do país, estando confirmadas Almada (14 a 18 de outubro) e Beja (em novembro).

A partir deste ano, a produção da Festa do Cinema Francês fica a cargo da associação Il Sorpasso, que também é responsável pela Festa do Cinema Italiano e organiza o Luso! – Mostra Itinerante de Cinema Português em Itália.