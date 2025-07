A residência intensiva de verão Escola do Rock, dirigida a jovens a partir dos 13 anos, realiza-se até sexta-feira em Paredes de Coura com ensaios abertos ao público e concertos surpresa, revelou hoje o município.

“Ao longo da semana haverá espaço para concertos surpresa pelas ruas de Paredes de Coura, idas ao teatro a reboque das Comédias do Minho, caminhadas e ‘workshops’ de artes diversas. Todos os ensaios são abertos ao público, basta aparecer pelo Centro Cultural”, descreve, em comunicado, aquele município do distrito de Viana do Castelo.

Na iniciativa que vai na 11.ª edição, “jovens músicos de Paredes de Coura e do resto do país têm a oportunidade de conhecer e ensaiar temas intemporais do universo rock sob orientação de músicos profissionais” e, entre outras atividades, “atuar no concerto final, com cerca de 40 participantes”.

A residência é “dirigida a jovens a partir dos 13 anos, com conhecimento musical prévio (ensino formal ou autodidata)” e insere-se na programação apoiada pela Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses / Direção-Geral das Artes.

De acordo com a autarquia, a Escola “tem vindo a afirmar-se como uma referência no ensino artístico não-formal” e “é mais do que um campo de férias dedicado à música”.

“É o ponto de partida para a temporada de atividades e atuações da Escola do Rock ao longo do ano. É nesta semana que se define a turma e o repertório que vão representar esta escola em eventos culturais e festivais em várias localidades, dentro e fora do país”, esclarece a Câmara.

Os participantes nesta edição são de Lisboa, Castelo Branco, Portalegre, Marvão, Fundão, Porto, Guimarães, Famalicão, Viana do Castelo e Esposende.

Entre as “atividades abertas ao público” está a exposição de Fanzines, organizada pela Associação Cultural Rock’n’Cave, no espaço da ELEVADORA - Centro de Capacitação Empresarial de Paredes de Coura e um concerto da banda Mish Mish a realizar em parceria com o Xapas Sessions, na quinta-feira.

A isto, soma-se a exposição “discos não-pedidos” - coleção privada de Paulo Pinto, no Xapas Lounge e na sexta-feira, pelas 21h30, tem lugar, “em local surpresa”, a apresentação final da residência artística.