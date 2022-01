A HISTÓRIA: A vida de J.R, cujo pai desapareceu antes que tivesse idade para falar, dá uma grande volta quando este se muda para a casa do avô, depois de viver momentos difíceis com a mãe. Sob a tutela não convencional do seu tio Charlie, um barman carismático, J.R vive um conjunto de peripécias com os clientes habituais do bar até se tornar num jovem determinado a realizar o seu sonho de ser escritor.

"The Tender Bar": disponível no Prime Video a partir de 7 de janeiro.

Crítica: Daniel Antero

“The Tender Bar” é a adaptação do livro homónimo do escritor e jornalista J.R. Moehringer com as suas memórias da infância e adolescência passadas no cantinho sagrado que era o 'pub' do seu tio Charlie em Manhasset, Long Island.

Num desinspirado ato de realização, George Clooney colecciona cenas pitorescas do crescimento de J.R. (Daniel Ranieri em criança, Tye Sheridan em adulto, Ron Livingston como narrador de serviço), onde este amadurece sob os conselhos de Charlie (Ben Affleck) e vive os seus melhores anos a estudar em Yale e em busca de trabalho em Nova Iorque.

Tudo aqui é exposto com cautela, de modo tímido, quase nas antípodas de filmes como "Lamento de uma América em ruínas" (2020, Ron Howard), com gritos e emoções à flor da pele: uma sova selvagem ocorre atrás de um carro, longe das nossas vistas; noites de paixão passam a amor não correspondido com serenidade, sem questões; a doença materna é abordada com maciez; o alcoolismo é um refúgio e segredo.

George Clooney opta por enquadrar este “feel good movie” de forma doce, afetuosa, usando luz suave e cores garridas, como que pintando as nossas memórias de criança, onde os problemas da família nos eram escondidos e tudo parecia vibrante e iluminado.

Também é assim que J.R. olha para o seu tio Charlie, a figura paternal imbuída de nostalgia que lhe promete dizer sempre a verdade e tem um encanto único e especial: o dono do 'pub' The Dickens é também um ávido leitor. Charlie torna-se assim a representação do sábio sereno, misterioso, que gosta tanto de se divertir como de filosofar, e que mantém a sua honra e moral de forma estóica.

Ao longo deste filme algo inerte e morno, que tanto gira em volta de J.R., é com alguma ansiedade que esperamos que o argumento de William Monahan ("The Departed: Entre Inimigos") rapidamente retorne ao The Dickens... pois é onde está Charlie, sempre pronto para pautar o caminho de J.R. com lições de vida, masculinidade, literatura, permitindo-lhe refugiar-se da sua caótica família e fomentar o talento de escrever.

Como o realizador nos trouxe "Boa Noite, e Boa Sorte", " Nos Idos de Março" e "O Céu da Meia-Noite", George Clooney retornou com um filme mais pessoal e mais íntimo, mas de alguma forma, encontra-se cansado e desprovido de emoção, não percebendo onde estava a verdadeira ternura: em Ben Affleck, que ainda é capaz de nos surpreender com um “tio Charlie”, num daqueles papéis que a Academia dos Óscares tanto gosta de galardoar e pelo qual foi nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Actor Secundário...