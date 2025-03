Extrazen editou no final de fevereiro,o seu novo EP de originais. "WHAT TO DO WITH YOUR HANDS", composto por sete temas, já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com os singles "Stunt", "Hollywood" (ft. Herlander e Odete) e "Back to Life".

"Don't You Worry" é o quarto e último single e já tem videoclipe, disponível no canal de YouTube do artista.

Depois do seu primeiro curta-duração, “I THINK I THINK TOO MUCH”, editado em 2022, Extrazen lança um novo disco "que traz frescura, mas também disrupção, noise e trash, aprimorados nestes últimos dois anos de maturação", destaca o comunicado.

O artista vai subir ao palco do Lux, em Lisboa, esta quinta-feira, 20 de março. No dia 29, atua no Plano B, no Porto.