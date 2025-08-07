Beatriz Rosário esteve à conversa com Tiago David no podcast "Atrás do Palco". Veja o vídeo.
Beatriz Rosário editou recentemente o álbum "ALFA" e protagonizou um dos concertos mais celebrados do palco Moche do MEO Marés Vivas 2025.
A artista nasceu e cresceu em Coimbra, rodeada de música e a ouvir os discos do avô. Aos 21 anos, rumou até Lisboa para completar a sua formação e, desde então, tem vindo a trilhar o seu percurso no mundo da música.
Desde o seu primeiro single, "Ficamos por Aqui" e do EP "Rosário", a cantora "tem vindo a assumir um lugar próprio entre a tradição, o sentimento e o peso da palavra do fado e as novas sonoridades e ritmos da cena urbana".
O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.
