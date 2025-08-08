Este ano concentrado num único fim de semana, Ágora cruza música, artes performativas, instalação num convite para “o público descobrir e redescobrir o Castelo de Leiria através de diferentes perspetivas”, avança a organização.

Um dos nomes já confirmados é de Abdullah Miniawy, que leva a Leiria o espetáculo “The evens, Rahma”, onde “os instrumentos de sopro esticam o tempo de forma frágil, flutuando entre os cantos de pássaros e o som da flauta indiana”.

A par do artista egípcio, o Castelo de Leiria vai receber também Tó Trips & Fake Latinos, o novo projeto do guitarrista dos Dead Combo, que integra Alexandre Frazão, António Quintino e Helene Espvall, que vão apresentar o disco “Dissidente”.

O alinhamento, que ainda não foi divulgado na totalidade, integra também a banda Memória de Peixe, que recentemente lançou o álbum “III”, o percussionista e compositor Pedro Almiro, e Raquel André, que leva a Leiria um espetáculo onde a música e imagem se cruzam.

A iniciativa Ágora resulta da parceria entre a produtora Omnichord e o município de Leiria e visa fazer do Castelo de Leiria palco de um conjunto de propostas artística que fomentam o monumento enquanto “um lugar de encontro entre o presente e o que ainda está por vir”, salienta a organização.

A entrada nos vários momentos está incluída no bilhete normal de visita ao Castelo de Leiria, que é gratuito para residentes no concelho.