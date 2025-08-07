"Chefe de Guerra", "Aprendizes de Advogado", "Rebels" ou "O Ouro" abriram caminho para as estreias de agosto, mês que também já trouxe o regresso de séries como "Memento Mori", "Star Trek: Strange New Worlds", "Ghosts", "Salto de Fé" ou "Wednesday" ao pequeno ecrã.

Entre as primeiras novidades do mês destaca-se também "Olhos de Wakanda", minissérie que inaugura a fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel na televisão (depois do recente "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", de Matt Shakman, ter dado o pontapé de saída no cinema). Derivado dos filmes "Black Panther" desenvolvido pelo realizador destes, Ryan Coogler, a aposta de animação de antologia foi criada por Todd Harris e conta com apenas quatro episódios, todos disponíveis no Disney+ desde 1 de agosto. Aventura que percorre o mundo, segue vários guerreiros de Wakanda entre missões perigosas ao longo da história deste povo em torno de artefactos feitos de vibranium, o metal mais forte e resistente da Terra.

Amizade Platónica

Na Apple TV+, já podem ser vistos, desde dia 6, os dois primeiros episódios da segunda temporada de "Amizade Platónica". Comédia protagonizada por Seth Rogen e Rose Byrne estreada em 2023, marca o regresso de dois atores que têm sido felizes na plataforma (ele também se distinguiu na recente "The Studio", ela em "Physical"). Criação de Nicholas Stoller ("Má Vizinhança") e Francesca Delbanco ("Friends from College"), continua a acompanhar a amizade de dois ex-amigos reencontrados que agora estão prestes a enfrentar uma crise de meia-idade. A nova época tem dez capítulos (tal como a primeira), com estreia semanal, às quartas, e promete ser da melhor TV de conforto deste verão.

Dia 13, chega ao Disney+ uma das sagas mais aguardadas do mês, "Alien: Planeta Terra". Prequela de "Alien" cuja ação decorre dois anos antes do clássico de ficção científica de Ridley Scott, centra-se na equipa de uma nave espacial, liderada pela primeira mulher híbrida (com consciência humana num corpo sintético), que se despenha na Terra em 2120. Noah Hawley, conhecido pelas aclamadas "Fargo" e "Legion", é o criador, showrunner e um dos realizadores da primeira temporada, de oito episódios. Os dois primeiros capítulos desta aposta do FX estreiam-se de uma assentada, os restantes estão garantidos semanalmente, às quartas.

Alien: Planeta Terra

Dia 20, a Netflix acolhe a terceira temporada de um dos seus segredos mais bem guardados. "Fisk", comédia australiana protagonizada por Kitty Flanagan (também cocriadora, ao lado de Vincent Sheehan), é frequentemente hilariante e vê-se sem esforço: episódios curtos, apenas seis em cada época. No centro está uma advogada bem-sucedida que se muda de Sydney para Melbourne depois de uma crise pessoal (marcada por um divórcio) e profissional, encontrando trabalho num pequeno escritório. Binge-watching do mês? É seguir por aqui.

Também no dia 2o, e ainda na Netflix, atenção a "Pssica". Minissérie brasileira de quatro episódios, adapta o livro homónimo de Edyr Augusto e volta a juntar atrás das câmaras o veterano Fernando Meirelles ("Cidade de Deus") e o filho, Quico Meirelles, depois da brilhante "Pico da Neblina" (HBO Max). Drama criado por Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas, cruza três histórias na selva da Amazónia: a de uma jovem vítima de tráfico humano, do chefe de um gangue regional e de uma mulher que procura vingança pela morte da família. Domithila Catete, Lucas Galvino e Marleyda Soto lideram o elenco.

Pssica

Já a HBO Max estreia no dia 22 a segunda temporada de "Peacemaker". Integrada no novo universo cinematográfico e televisivo da DC Comics, a série criada, escrita e em parte realizada por James Gunn recupera um dos anti-heróis do filme "O Esquadrão Suicida" (2021), também dirigido pelo norte-americano. Nesta leva de episódios, decorrida depois dos eventos de "Superman" (nos cinemas, e igualmente assinado por Gunn), o vigilante interpretado por John Cena descobre uma realidade alternativa onde tudo é o que sempre desejou - mas vê-se obrigado a confrontar-se com o seu passado. Composta por oito episódios, a saga que junta ação e humor conta com a estreia de novos capítulos às sextas.

Fique a par de todas as estreias de agosto:

Dia 1: Chefe de Guerra (minissérie)

Apple TV+

Dia 1: Memento Mori (T3 - última)

Amazon Prime Video

Dia 1: Olhos de Wakanda (minissérie)

Disney+

Dia 1: Os Simpsons (parte 2 da T36)

STAR Comedy

Dia 2: Aprendizes de Advogado (minissérie)

Netflix

Dia 4: King of the Hill (T14)

Disney+

Star Trek: Strange New Worlds

Dia 4: Star Trek: Strange New Worlds (T3)

SkyShowtime

Dia 4: Ghosts (T4)

21h25 no STAR Comedy

Dia 5: Rebels (minissérie)

Filmin

Dia 5: Salto de Fé (T2)

21h00 na RTP1/Disponível na RTP Play

Dia 5: O Ouro (T1)

22h00 na RTP2/Disponível na RTP Play

Dia 6: Amizade Platónica (T2)

Apple TV+

Nos horrores... e amores: Wednesday

Dia 6: Wednesday (parte 1 da T2)

Netflix

Dia 7: Rocco Schiavone (T2)

AMC SELEKT

Dia 7: La Ruta - Conquistar a Noite (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 13: Alien: Planeta Terra (T1)

Disney+

Dia 13: Bullet/Bullet (parte 2 da T1)

Disney+

Dia 13: Butterfly (T1)

Amazon Prime Video

Dia 13: Festa da Salsicha: Comilândia (T2)

Amazon Prime Video

Dia 13: Os Guardiões Silenciosos (T1)

Netflix

Young Millionaires

Dia 13: Young Millionaires (T1)

Netflix

Dia 13: O Ouro (T2)

22h00 na RTP2

Dia 13: Os Mistérios de Pearl (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 14: Antoinette Pelo Mississípi (parte 2 da T1)

Netflix

Dia 14: Law & Order (T4)

SkyShowtime

Dia 14: Na Lama (T1)

Netflix

Dia 15: Betty, A Feia: A História Continua (T2)

Amazon Prime Video

Dia 15: Sedução Fatal (T2)

Netflix

Mujeres con hombreras

Dia 18: Mujeres con hombreras (T1)

HBO Max

Dia 19: A Rapariga que Desapareceu (minissérie)

Filmin

Dia 19: Crimes nos Trópicos (T6)

22h00 no STAR Crime

Dia 20: Bob’s Burgers (T15)

Disney+

Dia 20: Fisk (T3)

Netflix

Dia 20: O Estranho Caso de Amanda Knox (minissérie)

Disney+

Pssica

Dia 20: Pssica (minissérie)

Netflix

Dia 20: FBI: Most Wanted (T6 - última)

22h15 no STAR Channel

Dia 20: Ronja: A Filha do Ladrão (T2)

22h10 no TVCine Edition

Dia 21: Muertos S.L. (T3)

Netflix

Dia 21: Refém (minissérie)

Netflix

Dia 22: Aema (minissérie)

Netflix

Dia 22: Invasão (T3)

Apple TV+

Long Story Short

Dia 22: Long Story Short (T1)

Netflix

Dia 22: Peacemaker (T2)

HBO Max

Dia 22: The Heritage (T1)

HBO Max

Dia 23: Bon Appetit, Your Majesty (T1)

Netflix

Dia 25: Upload (T4 - última)

Amazon Prime Video

Dia 26: Beguinas - Amores Proibidos (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 27: Her Mother's Killer (T2)

Netflix

The Terminal List: Dark Wolf

Dia 27: The Terminal List: Dark Wolf (T1)

Amazon Prime Video

Dia 28: Eu e os Rapazes da Família Walter (T2)

Netflix

Dia 28: Eva & Nicole (T1)

HBO Max

Dia 28: Suits LA (T1 - última)

SkyShowtime

Dia 29: Duas Campas (minissérie)

Netflix

Dia 29: Escort Boys (T2)

Amazon Prime Video