Abel Ferreira criticou o relvado do estádio Allianz Parque, que recebeu os concertos de Taylor Swift. No jogo deste domingo, dia 3 de dezembro, o Palmeiras, equipa orientada pelo treinador português, venceu o Fluminense por 1-0.

"Este relvado, se top, é bom. Todos temos de entender que o Palmeiras não consegue meter aqui um relvado natural porque se o campo for usado para fazer concertos, como faz e eu entendo que é uma receita... Sou treinador, mas entendo o fenómeno do futebol, do negócio", começou por frisar durante a conferência de imprensa.

O treinador português confessou que viu várias pulseiras da amizade perdidas no estádio. "Não dá para ter um relvado natural aqui. Se me perguntam qual é que prefiro? Prefiro o relvado natural, mas não dá para ter aqui. O que não podemos é ter um relvado cheio - se quiserem vão lá fora ver - com uma quantidade de coisinhas do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. A quantidade de bebidas e tudo mais", acrescentou.

Veja o vídeo: