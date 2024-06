Taylor Swift estreou-se em Portugal com dois concertos, a 24 e 25 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa. Para celebrar a "The Eras Tour", o Hospital de São João, no Porto, exibiu o filme-concerto da artista norte-americana.

"A 'The Eras Tour' também passou pela Ala Pediátrica. Com direito a pulseiras da amizade, uma tradição entre os fãs da cantora Taylor Swift, as crianças e jovens internados assistiram ao filme-concerto disponibilizado pelo Disney+", escreveu a equipa da Ala Pediátrica nas redes sociais.

Para a Presidente do Conselho de Administração do São João, Maria João Baptista, “iniciativas desta natureza têm um papel fundamental para as crianças e famílias na Ala Pediátrica, do ponto de vista do bem-estar e lúdico, mas também do ponto de vista terapêutico no processo de recuperação".

"Este é mais um momento em que podemos contribuir para que estas crianças e jovens tenham uma experiência mais positiva do que é um internamento hospitalar, procurando levar-lhes momentos de alegria e descontração", sublinhou Gabriela Borges, responsável pela Equipa Educativa.

Segundo a Forbes Portugal, a projeção do filme-concerto aconteceu na unidade móvel de cinema cedida pela The Walt Disney Company Portugal à Ala Pediátrica.

No Instagram, o Hospital de São João, no Porto partilhou imagens do dia.