Esta quarta-feira, 12 de julho, foi dia de celebração para cerca de 120 mil fãs de Taylor Swift, mas também de tristeza para milhares de pessoas que não vou conseguiram garantir entrada nos concertos da cantora norte-americana em Lisboa.

A artista estreia-se em Portugal em 2024, com dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio. A bilheteira online abriu às 12h00 (hora de Portugal continental) e a corrida foi intensa: todos os bilhetes foram vendidos até às 16h45, confirmou a See Tickets nas redes sociais.

"Bilhetes VIP ainda disponíveis. As restantes tipologias de bilhete encontram-se esgotadas", pode ler-se na página de compra de bilhetes.

Nas redes sociais, a empresa fez ainda um alerta sobre a revenda de bilhetes: "Voltamos a advertir para a revenda de bilhetes e para a compra dos mesmos. Os bilhetes apenas irão estar disponíveis na app alguns dias antes do evento, pelo que pode ser muito fácil para o burlão conseguir o que quer. Alguns bilhetes já foram anulados devido a isto".

Tal como em toda a Europa, o preço dos bilhetes só foi revelado no momento em que arrancou a venda no site da See Tickets. A compra esteve apenas disponível para os fãs que receberam um código de acesso.

Em Portugal, os preços dos bilhetes variavam entre os 62,50 euros (bancada piso 3 - últimas filas & bancada piso 3 - vista lateral) e os 227 euros (front stage - lado esquerdo & direito), estando ainda disponíveis packs VIP (539 euros). Já um lugar no relvado está à venda por 170,50 euros.

A parte europeia da digressão “The Eras Tour” de Taylor Swift arranca a 9 de maio de 2024, em Paris, e termina a 17 de agosto, em Londres.

A digressão passará também por cidades como Estocolmo, Madrid, Amesterdão, Milão e Viena.

A digressão nos Estados Unidos termina em agosto, em Los Angeles - veja aqui todas as datas. A primeira parte dos espetáculos tem sido assegurada por Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams e Owenn.

Segundo a cantora norte-americana, a "Eras Tour" é uma viagem "pela eras musicais" da sua carreira: "Estou a planear há muito tempo e finalmente posso contar: vou voltar com uma digressão (...) A digressão chama-se 'Eras Tour' e é uma viagem por todas as eras musicais da minha carreira".

A cantora deveria ter atuado em Portugal em 2020, mas a pandemia da COVID-19 acabou por ditar o cancelamento do espetáculo.