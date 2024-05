Falta pouco mais de uma semana para Taylor Swift se estrear em Portugal. A cantora norte-americana sobe ao palco do Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio, e os concertos encontram-se esgotados.

Depois de vários dias de espera, os fãs receberam esta quarta-feira, dia 15 de maio, na See Tickets Walle, os bilhetes para os espetáculos da "The Eras Tour" em Portugal. Inicialmente, a plataforma informou que os ingressos digitais seriam enviados no dia 10 de maio, às 10h00, ou no dia seguinte, de acordo com a data do concerto.

No X, antigo Twitter, vários 'swifties' confirmaram que receberam os bilhetes na aplicação.

A venda realizou-se em julho de 2023 atrás da SeeTickets e, a quando da compra, a plataforma informou que os bilhetes estariam disponíveis na App "aproximadamente 14 dias antes da data do evento".