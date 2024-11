Dois anos depois, a residência artística de Adele no Colosseum Theatre no Caesars Palace, em Las Vegas, chegou ao fim. Este sábado, dia 24 de novembro, a artista britânica despediu-se dos fãs com um discurso emotivo.

"Foi maravilhoso e irei sentir muitas saudades disto e muitas saudades de vocês", frisou a cantora. "Não sei quando vou voltar a atuar novamente", disse Adele, acrescentando que "não tem planos nenhuns" para o futuro.

A residência "Weekends With Adele" arrancou em novembro de 2022 e contou com todas as datas esgotadas. No início do ano, a cantora britânica anunciou que iria fazer uma pausa na sua carreira.