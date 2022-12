A artista Ana Moura vai subir ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em março de 2023, para apresentar o mais recente disco, “Casa Guilhermina”, anunciou hoje a Sony Music.

Os concertos acontecem no dia 18 de março, no Porto, e um dia depois em Lisboa, estando os bilhetes já à venda, com preços que vão dos 25 aos 32 euros.

“’Casa Guilhermina’ ficou disponível a 11 de novembro liderando o primeiro lugar do top nacional de vendas desde então”, recordou a Sony.