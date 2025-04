Ana Castela, uma das novas estrelas da música brasileira, regressa a Portugal em outubro para dois concertos. A artista vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 24 de outubro, e no dia 26 atua no MEO Arena, em Lisboa.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. Em Lisboa, o preços das entradas varia entre os 50 e os 90 euros. Já no Porto, os bilhetes custam entre 45 e 80 euros.

Ana Castela é uma das artistas brasileiras mais ouvidas do Brasil no Spotify e conhecida por temas como "Duas Três", "Pipoco”, “Roça em Mim”, "Nosso Quarto", “Boiadeira", "As Meninas da Pecuária" ou "Minha Herança".

SUPER BOCK ARENA - 24 de outubro

Golden Circle: 80€

Plateia em Pé: 60€

Balcão 1: 65€

Balcão 2: 45€

Mobilidade Reduzida: 35€

MEO ARENA - 26 de outubro