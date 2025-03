Depois dos concertos esgotados no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Buba Espinho vai levar o seu Alentejo ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O concerto está marcado para o dia 30 de novembro.

"Em nome próprio, com convidados a anunciar, Buba levará o Alentejo pelo país ao longo de 2025, porém, chegou a hora de anunciar data numa das maiores salas do país, onde promete entregar a magia e autenticidade igualmente vividas nos quatro Coliseus de Lisboa inesquecíveis que aconteceram em janeiro e março", destaca o comunicado.

O concerto de dia 30 de novembro será em formato 360º e contará com uma celebração especial do Cante Alentejano e da música portuguesa, num "espetáculo pensado para todos os que o têm acompanhado nesta grande viagem".

"Vamos percorrer as raízes do Buba Espinho, do Alentejo profundo ao Fado de Lisboa, passando pelos sons que o têm inspirado e pelos caminhos que tem trilhado com artistas de diferentes gerações e estilos. Com banda, convidados especiais e uma cenografia imersiva, a Super Bock Arena vai ser palco de um espetáculo pensado para o público de todas as idades, numa experiência que promete emocionar e surpreender", pode ler-se no comunicado.