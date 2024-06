A iniciativa, organizada no âmbito de Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura, tem curadoria do bósnio Haris Pašović e do Teatro Aveirense.

Segundo uma nota camarária, o evento “pretende abordar o papel das artes na construção de uma Europa livre, participativa e inclusiva, com a participação de artistas, de criadores, de pensadores e do público”.

No primeiro dia da iniciativa, às 21h30, o britânico Anthony Joseph irá subir ao palco do Teatro Aveirense para apresentar um “concerto entre jazz, ‘spoken word’, funk, calipso e outras geografias sonoras, sempre com uma vertente política e social bem presente”.

Outro dos destaques é a peça “The World of Possibilities”, de Haris Pašović, coproduzida por quatro instituições da Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro e Sérvia para abordar a vida (e inclusão) das pessoas com deficiência, as suas famílias e os seus terapeutas, que será apresentada no sábado, às 21h30.

No domingo sobe ao palco, às 21h30, o espetáculo de teatro “A Noite”, baseado na obra homónima de José Saramago, relatando a madrugada do 25 de Abril na redação de um jornal, pelo Grupo de Teatro de Jornalistas do Norte, com encenação de Leonor Wellenkamp Carretas e Jorge Louraço Figueira.

Esta adaptação da obra de Saramago, em que jornalistas combatem em palco o boato da morte da profissão, congregando o texto original com questões atuais, teve estreia na madrugada do passado dia 25 de Abril, no Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, com interpretações de Aline Flor, André Borges Vieira, Camilo Soldado, Catarina Ferreira, Dora Mota, Francisco D. Ferreira, João Gaspar, João Nápoles, Joana Ascensão, Jorge Eusébio, Luísa Marinho, Maria João Monteiro, Pedro Emanuel Santos e Simão Freitas. A encenação é de Jorge Louraço Figueira e Leonor Wellenkamp Carretas.

O New Deal of Arts and Democracy contará ainda com vários momentos de conversa, no Teatro Aveirense, o primeiro dos quais ocorre na sexta-feira, às 18h00, com o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, sobre o futuro da Europa, no rescaldo das eleições europeias.

No dia seguinte, à mesma hora, Haris Pašović junta-se a Kathrin Deventer (Secretária-Geral da European Festivals Association), Amber Massie Blomfield (produtora, consultora e autora do livro “Acts of Resistance – The Power of Art to Create a Better World”) e José Pina (Coordenador de Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura e diretor do Teatro Aveirense) para uma discussão sobre o papel da arte na construção de uma sociedade democrática.

Por fim, no domingo, a atriz e encenadora Sara Barros Leitão, o encenador Jorge Louraço Figueira e Jorge Andrade, diretor da companhia Mala Voadora, juntam-se para conversar sobre a liberdade e os seus desafios nos dias de hoje. Um encontro que será moderado pela jornalista Aline Flor.

O programa inclui ainda a estreia do filme “Take5* Brussels”, o primeiro de uma série centrada em encontros entre cinco artistas e dois convidados que se conhecem pela primeira vez para falar sobre a Europa, os festivais, as artes e o seu papel na sociedade.