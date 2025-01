Cláudia Raia vai estrear "Menopausa", comédia de Ana Tolledo, no dia 29 de janeiro no Teatro Tivoli BBVA. Depois de Lisboa, a atriz brasileira vai apresentar a peça, que conta também com a interpretação de Jarbas Homem de Mello, em várias cidade do país.

De 6 a 9 de março, Cláudia Raia vai subir ao palco do Coliseu do Porto, seguindo depois para Aveiro, Leiria, Figueira da Foz e Faro.

"Estou muito feliz por trazer esta peça a Portugal, na qual partilho a minha experiência e a de tantas outras mulheres que, como eu, descobriram que este é um momento de profunda transformação e autodescoberta. A menopausa não é o fim, mas o começo de uma fase poderosa, vibrante e cheia de coragem", frisa a atriz em comunicado.

DATAS: