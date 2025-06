Depois de subir ao palco da MEO Arena, a 14 de junho, para um concerto esgotado, Matuê confirma agora mais uma data em Portugal: 30 de agosto, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

O artista brasileiro, considerado um dos grandes nomes do trap mundial, volta assim a solo português com a "333 Tour", para um espetáculo que promete tentar superar a energia da sua apresentação em Lisboa.

Na capital, Matuê ofereceu aos fãs um alinhamento que misturou êxitos como "Máquina do Tempo", "Quer Voar", "Conexões de Máfia", "V de Vilão", entre outros, com temas mais introspetivos como "04AM" ou "Maria", apresentados com banda ao vivo.

O concerto na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, terá uma duração de duas horas, com as portas a abrirem pelas 21h00. Os bilhetes já se encontram disponíveis e vão dos 25 aos 60 euros.

Em agosto, o cantor vai ainda atuar em Portugal no Mateus Fest, em Viseu, e no Festival do Crato.