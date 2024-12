Matuê, uma das maiores estrelas atuais do hip-hop brasileiro, vai regressar a Portugal em 2025 para um concerto em nome próprio no MEO Arena, em Lisboa. O espetáculo, inserido na digressão "333", está marcado para o dia 14 de junho.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro. Os fãs inscritos na Newsletter do Grupo Chiado poderão aceder à pré-venda, que decorre até sexta-feira, às 9h59.

Os preços dos bilhetes variam entre os 25 euros (balcão 2 e mobilidade condicionada) e os 70 euros (Golden Circle - Lote 1).

"Depois da performance histórica no Rock in Rio 2024, no Brasil, e do sucesso, por cá, no Festival MEO Sudoeste e da calorosa atuação na Queima das Fitas do Porto, Matuê regressa a terras lusas para um espetáculo ímpar. Idealizada como uma das maiores festas de rap e trap já realizadas na capital portuguesa, esta atuação faz parte da sua aguardada 'Tour 333' que promete ser uma experiência imperdível para os fãs do artista e para todos os amantes da cultura urbana", destaca o Grupo Chiado em comunicado.

Matuê é considerado um dos artistas mais influentes da cena musical atual, com milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e um público fiel que acompanha cada passo da sua carreira.