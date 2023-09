Um ano depois da passagem pelo Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, para dois concertos esgotados, os Arcade Fire regressaram a Portugal para protagonizarem o terceiro e último dia do MEO Kalorama. Este sábado, dia 2 de setembro, a banda canadiana subiu ao palco MEO do Parque da Bela Vista, em Lisboa, e foi recebida em clima de festa pela multidão.

No festival, o grupo de Win Butler e Régine Chassagne recordou temas de vários álbuns, convidando os fãs para uma viagem pelos seus 20 anos de carreira.

O arranque da noite foi ao som de “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)”, do álbum “WE”, editado em 2020 e que motivou a última digressão europeia da banda. Seguiu-se “Creature Confort”, um dos temas mais populares de “Everything Now” (2017).

“Neighborhood #3 (Power Out)” e “Rebellion (Lies)” abriram caminho para “Reflektor” e para o primeiro grande momento de comunhão entre os canadianos e os festivaleiros. O momento de clímax voltou a repetir-se pouco depois “No Cars Go” - mas antes ainda houve tempo para “Afterlife”, “The Lightning I” e “The Lightning II”.

A viagem pela carreira continuou a bom ritmo com “Neighborhood #1 (Tunnels)”, tema do álbum “Funeral”, de 2004. Seguiu-se “Crown of Love”, “The Suburbs” e “Unconditional (Lookout Kid)”, que foi recebida em total euforia pela multidão que encheu o Parque da Bela Vista.

Para o final do concerto triunfal no MEO Kalorama, os Arcade Fire guardam “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)”, a contagiante e popular “Everything Now” e “Wake Up”, que fechou a noite.

Mais uma vez, a relação dos canadianos com os fãs portugueses saiu reforçada - o caso de amor é sério e para continuar.

No terceiro e último dia do MEO Kalorama, Foals e Pabllo Vittar, cada uma à sua maneira, também conquistaram o público.

O festival regressa em 2024 nos dias 29, 30 e 31 de agosto.