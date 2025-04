Depois de várias pistas, os Arcade Fire confirmaram o lançamento de um novo álbum, "Pink Elephant".

No passado dia 4 de abril, a banda partilhou o single "Cars And Telephones" na sua aplicação para fãs. Já esta segunda-feira, dia 7 de abril, Win Butler e Régine Chassagne dos Arcade Fire confirmaram que o disco chega a 9 de maio.

"Somos o Win e a Régine dos Arcade Fire. O nosso novo disco chama-se ‘Pink Elephant’ e sai no dia 9 de maio", revelaram. Na aplicação, os Arcade Fire disponibilizaram ainda o tema "The Year Of The Snake"-

A canção pode ser ouvida através da app ou no vídeo gravado durante o concerto o festival Luck de Willie Nelson (ver aqui - aos 17 minutos e 15 segundos).