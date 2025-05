"João Carreira", canção de Katya sobre o cabeleireiro de Rio Maior, chegou aos serviços de streaming em abril. Esta semana, o tema entrou para o top Viral 50 - Portugal do Spotify.

Esta sexta-feira, 2 de maio, o tema ocupa a quarta posição do ranking do serviço de streaming. O top é liderado por "Grândola, Vila Morena", de José Afonso.

Em março, João Carreira esteve no programa "Casa Feliz", da SIC. Durante a conversa com Diana Chaves e João Baião, a cantora Katya apresentou uma canção dedicada ao cabeleireiro de Rio Maior.

"As avestruzes vão acabar/ Porque o João Carreira é o melhor/ Melhor cabeleireiro de Rio Maior", cantou a artista no programa das manhãs da SIC. O momento tornou-se viral nas redes sociais e a canção tem sido usada em diversos vídeos no TikTok.

Esta semana, Katya anunciou que o tema dedicado a João Carreira será lançado nos serviços de streaming no dia 11 de abril.