O Festival do Crato regressa nos dias 26 e 30 de agosto de 2025. O cartaz deste ano conta com nomes como Wet Bed Gang, Plutónio, Mizzy Miles, Matuê, Lon3r Johny e Profjam, JÜRA, Skunk Anansie, GNR, Luís Trigacheiro e convidados, Zé Felipe, Fernando Daniel e Nena.

Esta semana, a organização anunciou, em conferência de imprensa, um dia extra do festival, com entrada livre, a acontecer a 26 de agosto, em simultâneo com a inauguração do espaço da Feira de Artesanato e Gastronomia.

Este arranque gratuito do Festival do Crato será marcado por uma noite de celebração alentejana, com a presença já confirmada de Os Vizinhos, autores do hit "Pôr do Sol", Os Raiz que trazem como convidados os Átoa, Los Romeros, Afonso Dubraz e Kika, a banda inglesa Cutting Crew, autora do hit "(I Just) Died In Your Arms", e o projeto Remember Old Times.

No palco After Hours, a festa continua pela noite dentro com DJ Dadda, DJ LK, DJ Matcho, DJ Ana Isabel Arroja e Insert Coin.

"Queríamos surpreender todos os que fazem parte desta festa. Este dia extra gratuito é um presente para o público fiel que todos os anos enche o Crato de vida. Começamos a festa mais cedo e com o pé direito", destaca Joaquim Diogo, diretor do Festival do Crato.

Festival do Crato 2025

26 agosto (entrada livre)

Cutting Crew

Os Vizinhos

Os Raiz (com os convidados Átoa, Los Romeros, Afonso Dubraz e Kika)

Remember Old Times

27 agosto

Wet Bed Gang

Plutonio

Mizzy Miles

DJ Dadda

28 agosto

Matuê

Lon3r Johny e ProfJam

JÜRA

DJ LK da Escócia

29 agosto

Skunk Anansie

GNR

Luís Trigacheiro e Convidados

DJ Matcho

DJ Ana Isabel Arroja

30 agosto

Zé Felipe

Fernando Daniel

Nena

Insert Coin​

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.