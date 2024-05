De 22 a 25 de maio, o Centro Colombo, em Lisboa, vai promover uma experiência com várias atividades para os fãs da Taylor Swift, que se estreia em Portugal esta semana.

A Praça Central do shopping será o local principal e vai contar com um "videobooth totalmente inspirado no estilo da cantora, um espaço com os looks mais trendy para o concerto e ainda uma área para os fãs criarem as famosas pulseiras da amizade".

"Este ‘Swiftie Spot’ no Colombo será o ponto de encontro perfeito para aqueles que querem registar o momento de uma forma especial. O espaço tem um videobooth onde é possível vestir vários acessórios ao estilo da artista para criar um vídeo totalmente personalizado, que até conta com uma música de fundo bem conhecida dos fãs. Além de ser possível guardar esta memória no telemóvel, os ‘Swifties’ podem também partilhar nas redes sociais", destaca o comunicado.

Além disto, vai também existir uma área especialmente dedicada às pulseiras da amizade, onde os fãs criar e personalizar as suas próprias pulseiras para o concerto, num ambiente totalmente inspirado na Taylor Swift.

Para os que ainda não sabem o que vestir no dia do concerto, o centro comercial, em parceria com a criadora de conteúdos Bruna Corby, reuniu as peças ideais num pequeno showroom com três sugestões de looks.

As ativações vão decorrer nos dias 22 e 23 de maio, das 15h00 às 19h00, e nos dias do concerto, 24 e 25 de maio, das 12h00 às 16h00.