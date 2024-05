Taylor Swift estreou-se esta sexta-feira, dia 24 de maio, em Portugal, com um concerto completamente esgotado no Estádio da Luz. A artista norte-americana foi recebida em euforia pela multidão e, tal como confessou, não vai esquecer esta noite.

Depois de "champagne problems", a cantora foi surpreendida com uma gigantesca ovação de mais de três minutos. "Eu amo-vos. Adoro-vos tanto, tanto. Nunca na vida vou querer esquecer este momento aqui em Lisboa, Portugal", agradeceu, surpreendida, com a reação da multidão.

Veja o vídeo:

E se este estádio é 'a catedral' dos benfiquistas, por umas horas foi também a catedral de 'swifties' (como se autointitulam os e as fãs), milhares com indumentária a condizer com o guarda-roupa da artista e com referências às letras. Muitos vestidos de lantejoulas, de princesas de contos de fadas, botas de vaqueiro, chapéus e pulseiras de missangas, de comunhão de identidade.

De uma das vezes em que se dirigiu ao público português, Taylor Swift disse que tinha pena de não levar as digressões de cada álbum a todos os locais que queria, incluindo Portugal.

"Não repito o erro, voltaremos aqui", disse.