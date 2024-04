A PSP e o Plano Nacional das Artes (PNA) assinam na quinta-feira dois protocolos para explorar o “caráter didático e transformador” das artes e da cultura, sobretudo junto das crianças e jovens, anunciaram as duas entidades em comunicado.

Estes dois protocolos, a celebrar na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), “procuram promover a educação para a cidadania, o pensamento crítico e a consciência cívica em convergência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas)”.

O primeiro acordo pretende criar o programa nacional “Missão Mudar o Mundo”, com a Banda Sinfónica da PSP a fomentar uma proximidade com as crianças e jovens no exercício de “uma cidadania ativa, participativa e crítica”, assim como “a coesão sócio-territorial, a descentralização, o acesso à cultura e a implementação de dinâmicas de educação estética e criativa”.

Este programa “tem como base um processo pedagógico inovador que potenciou o desenvolvimento de dinâmicas de reflexão crítica associadas a metodologias de criação artística participativa em contexto escolar (com alunos dos três aos 16 anos) e comunitário (com as famílias), daí resultando a criação de uma obra sinfónica didática que pretende promover a reflexão sobre os desafios do presente e do futuro”.

O objetivo é estabelecer uma estratégia nacional que promova nos teatros e salas de concerto do país concertos “didáticos e gratuitos” da banda da PSP, procurando mobilizar diretamente as escolas e comunidades escolares de pais, estando previstos também espetáculos nas imediações dos estabelecimentos.

O segundo acordo, entre os Serviços Sociais da PSP e o Plano Nacional das Artes, pretende “estimular a criatividade artística, promover atividades de âmbito cultural e fomentar a educação para as artes e para a cultura”.

Assim, as duas entidades realizarão, em parceria, um conjunto de atividades ligadas às artes e cultura, “promovendo-as como motor de desenvolvimento pessoal, social, cívico e comunitário”.

Através do Policiamento de Proximidade, nomeadamente o Programa Escola Segura e o Idosos em Segurança, “pretende-se criar uma estreita ligação entre a PSP, o PNA e a comunidade em geral”, sensibilizando para a componente didática, social e cívica das artes e da cultura e, através destas, criar uma relação ainda mais próxima com a população, acrescentam as instituições.