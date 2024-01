A Comic Con Portugal, com o apoio da Porto Editora e em conjunto com os parceiros institucionais das Câmaras Municipais do Porto, de Matosinhos e de Gaia, criou um Concurso Escolar de promoção da Cultura Pop.

A iniciativa abrange todos os alunos que frequentem o 5.º ou 6.º anos de escolaridade em estabelecimentos de ensino público, ou privado, nos municípios de Porto, Matosinhos e Gaia, no âmbito das disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica.

Este concurso, que decorre entre 1 e 23 de fevereiro, visa promover e dinamizar a educação artística em meio escolar, partindo do mote de igualdade que caracteriza esta edição da Comic Con Portugal - "Be Whatever You Want". Serão premiados três trabalhos por cada município e os vencedores serão expostos na Comic Con Portugal 2024.