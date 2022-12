A banda vai atuar em Coimbra, na galeria de arte Atelier A Fábrica, no dia 11 de fevereiro de 2023, a partir das 22h00, informou o produtor de bandas Punk Rock 77, Syndikat Sekt, sediado em Coimbra, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O evento abre com as bandas Veneno California e Grito!.

De acordo com a mesma nota, a pré-venda para o concerto pode ser adquirida no site www.vorausrecords.com, sendo que a entrada é limitada a 200 pessoas.

A banda Menace surgiu em 1976, através do vocalista Morgan Webster, do guitarrista Steve Tannett, do baixista Charlie Casey e do baterista Noel McDonagh, também conhecido por Noel Martin, que deram o “primeiro concerto no famoso pub The Hope And Anchor, o que fez com que rapidamente chegassem ao Roxy e ao Vortex, bem como a festivais como Rock Against Racism, criando assim um grande número de fãs que foi impulsionado por concertos regulares a suporte de bandas como Sham 69, entre outras”, afirmou.

De acordo com a mesma nota, em agosto de 1977, assinaram com a Illegal Records, iniciando como reta de lançamento um single com dois temas - “Screwed Up” e “Insane Society”.

Em 1978 lançaram mais dois ‘singles’, um pela Small Wonder Records, com os temas “G.L.C.” e “I’m Civilised”, e outro novamente pela Illegal Records, com os temas “I Need Nothing” e Electrocutioner”.

Já em 1979, voltaram a editar pela Small Wonder Records outro ‘single’, com os temas “Last Years Youth” e “Carry No Banners”, terminado em 1980 com um 7’’ EP, pela Fresh Records, com os temas “The Young Ones”, “Tomorrow’s World” e “Live For Today”.

Após quatro singles, “um EP [Extended Play] e três editoras, a banda terminou em 1979, regressando no final dos anos 90 com um dos membros originais, o baterista Noel Martin, agora também vocalista, tem lançado diverso material novo”, sendo a sua mais recente edição o álbum “Social Insecurity”, de 2018”, concluiu a Syndikat Sekt.