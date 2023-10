O emblema do grupo britânico vai substituir a marca do Spotify, patrocinador master do clube desde 2022, também na camisa do da equipa feminina no clássico de 19 de novembro, acrescentou o clube catalão em comunicado.

No ano passado, o Barcelona já tinha usado na sua camisa o desenho de uma coruja, logo do rapper Drake, e uma camisola com o nome "Motomami", título do último álbum da cantora espanhola Rosalía.

Esta ação publicitária está prevista no acordo com a Spotify, que inclui o patrocínio da equipa masculina e feminina, assim como os 'naming rights' do seu estádio, que se chamar "Spotify Camp Nou".

O valor do acordo não foi revelado por nenhuma das partes, mas segundo a imprensa espanhola deverá rondar os 435 milhões de euros.