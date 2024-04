Como parte do acordo de patrocínio com a plataforma de streaming de música Spotify, o Barcelona exibiu logos da banda Rolling Stones e dos artistas Drake e Rosalía em 'clássicos' anteriores, como é conhecido o duelo Barça-Madrid.

"Desta vez a artista escolhida foi a colombiana Karol G, a cantora latina com mais reproduções nos últimos quatro anos no Spotify a nível mundial", anunciou o clube catalão em comunicado.

O logo com um coração de arame farpado de Karol G apareceu pela primeira vez na camisola da equipa feminina para o jogo da Liga F contra o Villarreal, este sábado, antes de a equipa masculina a exibir contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, no dia 21 de abril.

O Real Madrid lidera a LaLiga com oito pontos de vantagem sobre o Barcelona, que precisa de vencer para diminuir a diferença e ter hipóteses de reter o título.

Os catalães assinaram o seu acordo de patrocínio com o Spotify em março de 2022 por quatro temporadas, avaliado em 280 milhões de euros.