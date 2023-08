O trio de percussionistas Bateu Matou vai atuar no último dia do Festival O Sol da Caparica, que se realiza de 17 a 20, no Parque Urbano, na Costa de Caparica, nos arredores de Almada, no distrito de Setúbal, anunciou a organização.

"Esta nova confirmação surge em substituição da artista Iza que não poderá comparecer no Festival por motivos logísticos", justificou a organização em comunicado. O Bateu Matou é formado por Ivo Costa, Quim Albergaria e Riot e junta tambores e computadores. No dia 20 de agosto, além de Bateu Matou atuam os Excesso, Ivandro, Lon3r Johny & Plutonio, Matias Damásio e Regula. Também neste dia, das 10h00 às 13h00, o Sol da Caparica vai "receber as crianças e as famílias, com várias atividades, […] os pequenos festivaleiros vão ter a oportunidade de assistir a malabaristas, cuspidores de fogo e uma parada de estrelas dos desenhos animados, como a Minnie e o Mickey", entre outras iniciativas. O cartaz do festival tem confirmados, entre outros, Mariza, João Pedro Pais, Bispo e Pedro Mafama.