Os artistas negros podem ter sucesso na música country, um feudo dominado pelos brancos?

Julie Williams, uma mestiça que cresceu no sul dos EUA e tenta fazer sucesso em Nashville, capital do género musical, confia que Beyoncé certamente abrirá o caminho para eles.

Beyoncé lança o seu primeiro álbum country na sexta-feira, um projeto que destaca tanto a longa história de artistas negros na música country quanto os esforços para mudar a narrativa da indústria branca e dominada pelos homens para criar uma Nashville mais inclusiva.

“Quem está entusiasmado com o novo álbum country de Beyoncé?” Williams, 26 anos, grita durante o seu espetáculo, sob aplausos.

“Quando se vê alguém que está no topo da sua arte e está a arrasar, fica-se a pensar: ‘Uau, poderia ser eu, é muito emocionante’”, disse à France-Presse (AFP).

É por isso que Williams acredita que o álbum de Beyoncé é um “momento histórico para trazer o country negro para o primeiro plano”.

Williams é um dos quase 200 artistas associados ao Black Opry, um movimento coletivo que há três anos apresenta e amplifica as vozes de artistas negros que trabalham em géneros como country e folk.

“Sempre fui uma grande fã de música country e sempre senti-me isolada nessa experiência. Principalmente como uma mulher negra queer, não vê muita representatividade, nem nos artistas, nem nos fãs, nem no material de marketing”, explica Holly G, fundadora do Black Opry, à AFP.

“Quando comecei com o Black Opry, percebi que estamos todos envolvidos, só que não temos a mesma plataforma ou as mesmas oportunidades que alguns dos nossos colegas brancos”, diz ele.

O nome do coletivo é uma referência direta ao Grand Ole Opry, o espaço quase centenário de apresentações country cuja complicada história foi marcada por intérpretes negros, mas que ao longo do tempo também contou com artistas e líderes políticos ligados a ideologias racistas.

O debate contínuo sobre a marginalização dos artistas negros da música country assumiu uma nova importância após o próximo álbum de Beyoncé, diz Charles Hughes, autor do livro "Country Soul: Making Music and Making Race in the American South".

"As pessoas estão dizer: 'É ótimo que Beyoncé esteja a mudar-se para o country... aqui estão vários outros artistas que podem ouvir'”, disse o autor à AFP.

Hughes espera que o “efeito Beyoncé” galvanize os músicos e compositores do género que trabalharam bastante para “abrir portas”.

O country é um estilo musical essencialmente americano, com influências africanas: o banjo, por exemplo, surgiu de instrumentos trazidos para a América e as Caraíbas pelos escravos no século XVII.

No entanto, o país contemporâneo desenvolveu uma imagem esmagadoramente branca, sexista e conservadora, e os líderes da indústria resistem à mudança.

No início do século XX, a indústria musical adotou rótulos para categorizar as músicas nos rankings mais ouvidos, como 'hillbilly' para músicas feitas por brancos e "race records" para músicas afro-americanas, classificações que mais tarde evoluiriam para country e R&B, respetivamente.

“Essa separação inicial foi baseada apenas na cor da pele, e não no som da música”, diz Holly G.

Estas divisões sobreviveram, o que significa que os músicos negros – e especialmente as mulheres negras, uma vez que é muito mais difícil para as artistas femininas em geral terem sucesso nas rádios country – enfrentam enormes obstáculos para entrarem no 'mainstream'.

"A música pode soar exatamente como as músicas de outras pessoas na rádio, e elas dizem: 'A tua não é country'", disse Prana Supreme, membro da dupla mãe-filha O.N.E., à AFP. E digo-lhes: "Qual é a diferença?"

Até Beyoncé enfrentou a resistência dos poderosos da indústria, diz.

“A minha esperança é que, dentro de alguns anos, a referência à raça de um artista, quando se trata de lançamento de géneros musicais, seja irrelevante”, afirmou recentemente Beyoncé.

Mas Holly G não acreditará que existe uma mudança na indústria até que a veja: "Beyoncé é uma das celebridades mais poderosas do mundo. E foi capaz de aproveitá-lo para ter sucesso neste espaço."

“Mas acho que isso acontece porque a indústria se sente intimidada por Beyoncé”, alerta. “Não porque estejam abertos a apoiar as mulheres negras”.