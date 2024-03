"Cowboy Carter", o novo álbum de Beyoncé, chega esta sexta-feira, dia 29 de março. Para antecipar o lançamento, a artista revelou o alinhamento do sucessor de "Renaissance" (2022), que foi construído ao longo de mais de cinco anos.

A tracklist do disco conta com um tema intitulado "Jolene", embora ainda não esteja confirmado que se trate de uma colaboração com Dolly Parton. Outra das canções é de "The Linda Martell Show", não estando também certa a participação de Linda Martell.

Além dos singles já lançados, "16 Carriages" e “Texas Hold 'Em", o álbum vai contar com: "Ameriican Requiem”, “Blackbiird”, “Protector”, “My Rose, ” “Guarda-costas”, “Filha”, “Spaghettii”, “Alliigator Tears”, “Smoke Hour II”, “Just for Fun”, “II Most Wanted”, “Levii's Jeans”, “Flamenco”, “Ya Ya,” “Oh Louisiana”, “Desert Eagle”, “Riiverdance”, “Tyrant”, “II Hands II Heaven”, “Sweet Honey Buckin'” e “Amen”.

A lista também apresenta ainda uma homenagem a "Dolly P", além de "Jolene". Na imagem é ainda destacado o título "Smoke Hour Willie Nelson", possivelmente sugerindo um dueto com outra estrela country.

A imagem também lista "The Linda Martell Show", uma homenagem à primeira mulher negra solista country a atuar no Grand Ole Opry.

"Obrigado do fundo do coração a todos os apoiantes das canções ‘Texas Hold ‘Em’ e ‘16 Carriages’. Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra a chegar ao primeiro lugar do top de canções country", celebrou a artista na sua conta no Instagram, sublinhando que espera que, "daqui a uns anos, a menção da etnia de um artista seja irrelevante quando se fala de géneros musicais".

No texto, Beyoncé confessa que o álbum "nasceu da experiência que teve há uns anos de não ser bem recebida" na indústria da música country. "Devido a essa experiência, mergulhei a fundo na história da música country e estudei o nosso rico arquivo musical. As críticas que recebi quando entrei neste género forçaram-me a ultrapassar as limitações que me foram apresentadas", conta.

"Isto não é um álbum country, é um álbum da Beyoncé", remata.