O músico e compositor, Bill Callahan regressa a Portugal em julho para dois concertos especiais. O artista norte-americano, atuará nos dias 10 e 11 de julho, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto. Estes dois espetáculos fazem parte da digressão que percorre alguns países europeus durante o mês de julho.

Nascido no Maryland e sediado em Austin, no Texas (EUA), Bill Callahan lançou vários álbuns aclamados pela crítica enquanto Smog, mas desde 2007 tem vindo a apresentar a sua música em nome próprio e em inúmeros outros projetos.

Mais recentemente, em outubro de 2022 lançou "YTILAYER" e, dois anos depois, em julho de 2024, o álbum ao vivo "Resuscitate!", que resultou de um dos espetáculos da digressão de "YTILAYER", em Chicago. Nesse mesmo ano, lançou o EP "The Holy Grail: Bill Callahan’s ‘Smog’ Dec. 10, 2001 Peel Session" e já em 2025 saiu o mais recente projeto musical colaborativo em que participou, “Everything Is Recorded, centrado no produtor Richard Russel e com o título "Temporary", para o qual Bill Callahan contribuiu em dois temas, “Porcupine Tattoo” (feat. Noah Cyrus e Bill Callahan) e "Norm" (feat. Bill Callahan), este último em tributo ao comediante favorito do músico e compositor, Norm MacDonald.

A primeira parte dos espetáculos de Bill Callahan será assegurada por Jerry David DeCicca, autor, compositor e produtor de Bulverde, Texas, que trará na bagagem o novo álbum "Cardiac Country". DeCicca produziu álbuns para artistas lendários como Larry Jon Wilson, Bob Martin, Ed Askew, Chris Gantry, Will Beeley, e Ralph White, e foi curador de vários outros projetos musicais. A sua banda anterior, "The Black Swans", lançou álbuns e andou em digressão entre 2004 e 2011.