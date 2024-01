O Teatro Tivoli BBVA vai assinalar o centenário de Charles Aznavour, no dia 26 de fevereiro, com um espetáculo que atravessa os sucessos musicais do cantor francês, interpretados por Jules Grison, anunciaram hoje os promotores.

Por este espetáculo comemorativo da também centenária sala lisboeta passarão sucessos como "Tous les visages de l'amour", "For me...formidable" e "La Bohême". O espetáculo "Formidable! Aznavour" é dirigido e produzido por Gil Marsalla, com vídeos originais, prometendo levar o público pelas ruas de Paris, durante a época boémia ao som da 'chanson française', destacam os organizadores. A canção "J'me voyais déjà" lançou Charles Aznavour (1924-2018), que rapidamente se tornou um fenómeno e conquistou os dois lados do atlântico, tendo sido distinguido com a medalha de honra da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2008, naquela que foi a sua primeira passagem por Portugal.