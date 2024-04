Depois de várias pistas lançadas nas redes sociais e nas ruas de todo o mundo, Billie Eilish anunciou o título e data de lançamento do seu terceiro álbum de estúdio. "Hit Me Hard and Soft" chega a 17 de maio e não serão revelados singles de antecipação, contou a artista.

"Quero dar-vos tudo de uma vez", frisou a norte-americana. "O Finneas [seu irmão] e eu não podíamos estar mais orgulhosos deste álbum. Mal podemos esperar para que o ouçam", escreveu a cantora na sua conta no Instagram.

Em comunicado, é explicado que o título escolhido resume o álbum: "Atinge com força e suavidade, tanto liricamente quanto sonoramente e, aos mesmo tempo que alterna entre géneros, desafia tendências pelo caminho. 'Hit Me Hard and Soft' viaja por um vasto e expansivo cenário de som, levando os ouvintes a mergulhar num espectro repleto de emoções".

"Hit Me Hard and Soft" sucede a "Happier Than Ever", editado no verão de 2021.