Billy Raffoul promete conquistar as playlists com o seu novo disco. O álbum homónimo chegou no início do ano, a 3 de janeiro, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Nada viaja tão rápido como a música. Nenhuma nave espacial, avião ou automóvel consegue igualar a velocidade com que uma música parece saltar de um lugar para o outro. Pode passar das colunas de um pub na Alemanha para um encontro ao ar livre em África e regressar a uma festa em Ontário, no Canadá. A contar histórias universais acompanhadas por melodias inesquecíveis, Billy Raffoul toca um acorde íntimo, captando os sentimentos e as experiências que todos partilhamos", destaca o comunicado.

Para o novo álbum, o músico "quis explorar" novas sonoridades. "Musicalmente, quis explorar mais o planeta. Consegui mostrar cada parte de mim em cada música", sublinha.

"No fundo, este álbum é um conjunto de canções de amor", confessa Billy Raffoul. "Paul McCartney cantou uma vez: Some

people want to fill the world with silly love songs and what’s wrong with that?’. Ainda estou só a tentar escrever a próxima melhor música. Esforcei-me mais do que nunca como compositor. Estou muito orgulhoso deste trabalho", remata.

O artista destacou-se ao lado de artistas como Kings of Leon, Phoenix, Kaleo, X Ambassadors, American Authors ou NEEDTOBREATHE, além de colaborar com Amistat, Katelyn Tarver e JJ Wilde.