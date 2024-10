Os KALEO regressam a Portugal esta semana para um concerto no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 2 de novembro. Antes da viagem, o vocalista JJ Julius Son conversou com o SAPO Mag sobre a digressão "Payback Tour" e o futuro da banda islandesa.

Oriundos de Reykjavík, os KALEO -JJ Julius Son (voz, guitarra, piano), Rubin Pollock (guitarra principal), Daniel Kristjansson (baixo) e David Antonsson (bateria) - conquistaram o mundo com temas como "All The Pretty Girls", "No Good" ou "Way Down We Go".

Mas antes do salto para os grandes palcos, o grupo começou por atuar em bares. "Tenho as melhores recordações do início da banda. Tenho alguns dos meus melhores amigos na banda e, por isso, tenho muitas boas recordações. Conheci-os na escola, crescemos juntos. Saímos de uma pequena cidade na Islândia, começamos a viajar pelo mundo e a fazer todas estas coisas fantásticas. É incrível", sublinha JJ Julius Son ao SAPO Mag.

KALEO

"Quais os principais desafios no início? Isso é uma pergunta difícil. Não sei... acho que foi encontrar o nosso som. Acho que no início é sempre complicado para todas as bandas, enquanto ainda estão a tentar aperfeiçoar o seu som, a encontrar a sua própria voz e a tentar encontrar o seu som e tudo mais. Sim, foram muitos desafios, mas acho que estamos sempre a tentar desenvolver, a mudar e a crescer",garante o vocalista dos KALEO.

Ao longo dos anos, canção após canção, o método de trabalho da banda foi sofrendo mudanças. "Algumas canções estão a ser trabalhadas há muitos anos e outras acontecem rapidamente. Por isso, é sempre uma mistura. Acho que as nossas canções são diferentes. Não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Acontece o mesmo com os concertos. E cada álbum é dinâmico, diria eu, porque é rock and roll, mas também tem música calma. Portanto, é como se fosse a preto e branco", explica.

Além dos milhões de reproduções que acumulam nos serviços de streaming, os KALEO arrastam multidões para os concertos, tendo já esgotados concertos em vários continentes.

"A melhor parte de fazer uma digressão é visita sítios diferentes e conhecer pessoas de todo o mundo. No final do dia, é fantástico ter a sorte de tocar as nossas canções para milhares de pessoas em todos os países. É muito especial. Acho que poucas pessoas têm a oportunidade de o fazer e sou muito grato por isso. Por exemplo, Lisboa é incrível. Adorei o último concerto aí e no próximo concerto vamos ter 200 pessoas que vão voar da nossa cidade natal para estarem aí. Vai ser especial", revela JJ Julius Son.

No concerto em Lisboa, além dos grandes sucessos, os KALEO prometem apresentar canções novas."Vamos tocar muitas canções novas e isso é sempre emocionante para nós. É o primeiro concerto da digressão europeia e acho que vai ser especial. Estou muito entusiasmado com este espetáculo, na verdade. Lisboa é uma óptima cidade", destaca, acrescentando que adora "a cidade e os fãs".

"Temos tocado algumas canções novas que ainda não gravámos. É sempre bom experimentar coisas novas com o público. 'Usa Today' tem sido divertido", revela o vocalista da banda.

Entre os concertos, a banda islandesa está também a preparar um novo álbum. "Vamos lançar o álbum provavelmente no início do próximo ano, talvez na primavera. Estamos entusiasmados, mesmo. Tem sido fixe tocar ao vivo algumas músicas novas. Estou entusiasmado por estar de volta à Europa", frisa.