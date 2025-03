De acordo com o gnration, num comunicado hoje divulgado, este ano a festa de aniversário será conjunta com o Theatro Circo, que celebra 110 anos, e decorre nos dias 2 e 3 de maio.

As comemorações no gnration começam com os brasileiros Boogarins, no dia 2, e continuam com o ‘gnration open day’, no dia 3 e que é de entrada gratuita.

A programação, nesse dia, inclui Fogo Fogo, Riza Said, Robert Auki Aubrey Lowe (também conhecido como Lichens), Sereias, Tricla, Sheri Vari e Zancudo Berraco.

A música segue em 16 de maio, dia em que Jorge Cruz sobe ao palco do gnration para apresentar “Transumante”, álbum que editou no ano passado e o primeiro a solo em mais de 13 anos.

Também em maio, mas no dia 25, o multi-instrumentista Joe McPhee, “um dos grandes nomes do jazz e da música improvisada”, apresenta-se com o seu novo quarteto, Monster, do qual fazem parte a clarinetista Susanna Gartmayer, o contrabaixista John Edwards e a baterista Mariá Portugal.

A música jazz volta ao gnration em julho, no âmbito do ciclo Julho é de Jazz, que decorre também no Theatro Circo.

A 4 de julho, sobem a palco os portugueses Ricardo Toscano e Gabriel Ferrandini. O saxofonista e o baterista juntaram-se em 2020, desafiados pelo compositor e produtor Eduardo Queiroz, e desse encontro saiu o álbum “Unpredictable Sessions”, editado no ano passado.

Também a convite, mas do gnration, juntaram-se a guitarrista Ava Mendoza, o contrabaixista e baixista Brad Jones, AKA Alias e Avant Lounge, mais o baterista e percussionista Hamid Drake, que se apresentam ao vivo no dia 5 de julho.

A atuação da saxofonista Zoh Amba está marcada para 10 de julho, com o seu Zoh Amba Sun Ensemble, no qual é acompanhada pelo pianista Lex Korten, a baixista Caroline Morton e o baterista Russell Carter.

O quarteto bracarense FourWard, formado por José João Viana, na guitarra elétrica, Gonçalo Cravinho Lopes, no baixo e contrabaixo, Simão Duque, no trompete, e Tomás Alvarenga, nos sintetizadores e bateria, apresenta o álbum de estreia, gravado com o apoio do gnration, a 12 de julho.

Em junho chega o ciclo Zona Franca, promovido pelo gnration, o Theatro Circo e o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.

A 9 de junho, é apresentada uma peça que nasceu do encontro artístico entre a bailarina e coreógrafa Piny e o rapper xullaji.

Construído em residência artística em Guimarães, o trabalho terá estreia a 24 de maio no Centro Cultura Vila Flor.

Para 18 de junho está marcada a atuação do octeto de gamelão/percussão híbrida Ensemble Nist-Nah, encabeçado pelo baterista e percussionista australiano Will Guthrie.

Ainda em junho, no dia 28, o gnration recebe a estreia da peça interdisciplinar “Psiconáutica”, criada pela compositora bracarense Sara Marita, que cruza música eletrónica, voz, multimédia e trabalho de luz.

O programa expositivo inclui a instalação “Still Moving Inside Me”, da artista visual Tatiana Macedo, e a exposição “Ana Vieira, Cadernos de Montagem”, que reúne “um conjunto de obras da histórica artista portuguesa e exibe-as acompanhadas pelos cadernos, anotações e instruções de montagem deixadas pela própria”, ambas patentes até 28 de junho.

A 10 de julho é inaugurada “GINESIS”, exposição do artista interdisciplinar mexicano Mario de Veja, que “convida o público a refletir sobre as complexidades que estão por detrás do uso da tradução como instrumento histórico de doutrinação, colonização e imposição cultural”.

A 18 de julho, é inaugurada a exposição de final de ano dos estudantes do Mestrado em Media Arts da Universidade do Minho. E antes, a 11 de junho, o espaço acolhe o concerto de música contemporânea dos estudantes da Licenciatura em Música da Universidade do Minho.

Em agosto, o pátio exterior do gnration acolhe o programa Cinema no Pátio, de entrada gratuita, que inclui a exibição, entre outros, de “On Falling”, de Laura Carreira.

Na primavera, o gnration inaugura um novo ciclo de pensamento sobre Inteligência Artifical (IA), arte e cultura, “AI Cultural Sabotage”, que tem curadoria do investigador Alessandro Ludovico.

A primeira conversa, a 7 de maio, tem como convidados a investigadora Kate Crawford e o artista visual Vladan Joler; a segunda, marcada para 11 de junho, irá contar com a participação do professor de humanidades digitais, inteligência artificial e estudos media na Universidade de Basileia, na Suíça, Ranjodh Singh Dhaliwal.

Este ciclo decorre exclusivamente online e é de participação gratuita.

Entre maio e agosto, o gnration acolhe também iniciativas no âmbito de Braga 25 - Capital Portuguesa da Cultura.