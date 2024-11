Os Brit Awards revelaram a lista final de nomeados ao prémio de Estrela Emergente (Rising Star) da edição de 2025.

Esta terça-feira, dia 26 de organização, anunciou os três finalistas da categoria: Elmiene, Good Neighbours e Myles Smith disputaram o cobiçado prémio, já conquistado por artistas como Adele, Sam Smith, Florence & The Machine, Sam Fender, Ellie Goulding, Jessie J, Jorja Smith, James Bay e, mais recentemente, pela banda The Last Dinner Party.

O vencedor será conhecido no dia 5 de dezembro durante o programa "New Music Show", de Jack Saunders, na BBC Radio One.

Na semana passada, a BBC Radio 1 revelou os 10 artista do BBC Sound of 2025. A cobiçada lista é um resumo anual da estação de rádios e apresenta os músicos emergentes que prometem conquistar o mundo no próximo ano.

Barry Can’t Swim, Chappell Roan, Confidence Man, Doechii, English Teacher, Ezra Collective, Good Neighbours, KNEECAP, mk.gee, Myles Smith e Pozer foram os artistas escolhidos pelo painel de 184 profissionais da indústria da música. Este ano, o júri contou com votos de, por exemplo, Dua Lipa, Elton John, Jorja Smith ou Sam Smith.