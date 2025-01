Esta semana, a BBC Radio 1 vai revelar os primeiros cinco lugares do BBC Sound of 2025. A cobiçada lista é um resumo anual da estação de rádios e apresenta os músicos emergentes que prometem conquistar o mundo no próximo ano.

Esta segunda-feira, dia 6 de janeiro, a BBC deu inicio à contagem decrescente e anunciou que a banda English Teacher ficou em quinto lugar na votação dos 184 profissionais da indústria da música - ete ano, o júri contou com votos de, por exemplo, Dua Lipa, Elton John, Jorja Smith ou Sam Smith.

Em setembro de 2024, a banda bateu Charli XCX e CMAT ao vencer o Mercury Prize com o seu álbum de estreia, "This Could Be Texas".

Barry Can’t Swim, Chappell Roan, Confidence Man, Doechii, Ezra Collective, Good Neighbours, KNEECAP, mk.gee, Myles Smith e Pozer estão agora na corrida para os primeiros quatro lugares. O vencedor será conhecido no dia 10 de janeiro.

No ano passado, The Last Dinner Party foram as vencedoras do BC Sound of 2024. Ayra Starr ,Caity Baser, CMAT, Elmiene, Kenya Grace, Olivia Dean, Peggy Gou, Sekou e Tyla também estavam nomeados.