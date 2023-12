De 14 a 17 de fevereiro de 2024, o Festival Montepio Às Vezes o Amor irá percorrer o país para apresentar espetáculos e celebrar "o amor, a cumplicidade, as emoções e a excelente música que os artistas nacionais nos oferecem, ano após ano".

Esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, a organização revelou novidades para a edição do próximo ano. Buba Espinho vai estrear-se no festival em 2024, com um concerto a 17 de fevereiro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

Já Raquel Tavares, que está de regresso aos palcos, vai subir ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas, a 17 de fevereiro. No mesmo dia, João Pedro Pais atua no Teatro Municipal de Vila do Conde.

A organização confirmou ainda um segundo concerto dos GNR. Além do espetáculo no Grande Auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, a 14 de fevereiro, a banda vai subir ao palco do renovado Cine Teatro de Amarante no dia 17 de fevereiro.

Espetáculos Montepio Às Vezes o Amor 2024

"AS CANÇÕES DE AMOR DE RUI VELOSO"

14 FEVEREIRO - Coliseu Porto AGEAS, PORTO

17 FEVEREIRO - Sagres Campo Pequeno, LISBOA

ANA BACALHAU

14 FEVEREIRO

Cine-Teatro Avenida, CASTELO BRANCO

BUBA ESPINHO

17 FEVEREIRO

Auditório Carlos do Carmo, LAGOA

CAROLINA DE DEUS

14 FEVEREIRO

Teatro José Lúcio da Silva, LEIRIA

DAVID FONSECA

14 FEVEREIRO

Centro Cultural Olga Cadaval, SINTRA

GISELA JOÃO e JUSTIN STANTON

17 FEVEREIRO

CCC - Centro Cultural e Congressos, CALDAS DA RAINHA

GNR

14 FEVEREIRO

Europarque (Grande Auditório), SANTA MARIA DA FEIRA

17 FEVEREIRO

Cine Teatro de Amarante, AMARANTE

IVANDRO

14 FEVEREIRO

Altice Fórum Braga, BRAGA

JOÃO PEDRO PAIS

17 FEVEREIRO

Teatro Municipal de Vila do Conde, VILA DO CONDE

JORGE PALMA

14 FEVEREIRO

Teatro Aveirense, AVEIRO

17 FEVEREIRO

AUDIR - Auditório Municipal de PESO DA RÉGUA

RAQUEL TAVARES

17 FEVEREIRO

Teatro Virgínia, TORRES NOVAS

THE GIFT

14 FEVEREIRO

Fórum Luísa Todi, SETÚBAL