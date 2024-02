Pensado de raiz para o festival, o espetáculo de Rui Veloso, que tem Maro como convidada, é hoje apresentado no Coliseu do Porto, onde tem lotação esgotada há semanas, e no sábado no Campo Pequeno, em Lisboa.

Também hoje, no âmbito do festival apoiado pelo Montepio, a cantora Ana Bacalhau atua no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, Buba Espinho (já esgotado, com repetição na quinta-feira) no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, no distrito de Faro, e Carolina de Deus no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

Hoje ainda David Fonseca toca no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, os GNR sobem ao palco do grande auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, Ivandro canta no Altice Fórum, de Braga, Jorge Palma toca no Teatro Aveirense e The Gift levam a sua música ao Fórum Luísa Todi, em Setúbal.

Até sábado, o festival inclui ainda espetáculos de Gisela João e Justin Stanton, nas Caldas da Rainha, de João Pedro Pais em Vila do Conde e de Raquel Tavares em Torres Novas.

Jorge Palma toca também no sábado no Peso da Régua e os GNR vão atuar perante um Cineteatro Amarante esgotado.

“No fundo, [o festival] acaba por descentralizar a oferta cultural através da música portuguesa, celebrando o Dia dos Namorados e essas são as três principais características que se mantêm, ano após ano, e que permitem que o público nos acompanhe desde a primeira edição, em 2015”, disse, em comunicado, o organizador Luís Pardelha, da Produtores Associados, que leva a cabo o evento com a Locomotiva Azul.